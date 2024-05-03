На конкурс городских исследований подали более 200 заявок

Завершился прием заявок на участие в конкурсе «Исследуй город». Его проводит Институт Генплана Москвы при поддержке Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура). Затем нужно отобрать пятерых претендентов, которые пройдут в финальный этап и приступят к разработке исследовательских проектов. Об этом сообщила председатель Комитета Юлиана Княжевская.

Она уточнила, что конкурс вызвал значительный интерес исследователей и привлек внимание независимых специалистов в области урбанистики, архитектуры и дизайна. Обширный состав участников доказывает, что возможности городского развития чрезвычайно трогают аудиторию.

Получено более 200 заявок из разных регионов страны — от Новосибирска до Москвы. 17 мая станут известны имена команд-финалистов. Они будут готовить научные исследования по нескольким градостроительным направлениям. Результаты проектов призваны помочь в формировании нового стратегического развития Москвы.