На конкурс городских исследований подали более 200 заявок
Завершился прием заявок на участие в конкурсе «Исследуй город». Его проводит Институт Генплана Москвы при поддержке Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура). Затем нужно отобрать пятерых претендентов, которые пройдут в финальный этап и приступят к разработке исследовательских проектов. Об этом сообщила председатель Комитета Юлиана Княжевская.
Она уточнила, что конкурс вызвал значительный интерес исследователей и привлек внимание независимых специалистов в области урбанистики, архитектуры и дизайна. Обширный состав участников доказывает, что возможности городского развития чрезвычайно трогают аудиторию.
Получено более 200 заявок из разных регионов страны — от Новосибирска до Москвы. 17 мая станут известны имена команд-финалистов. Они будут готовить научные исследования по нескольким градостроительным направлениям. Результаты проектов призваны помочь в формировании нового стратегического развития Москвы.
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