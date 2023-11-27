На Изюмской улице в Москве выставили на продажу более 120 машино-мест

Московские власти выставили на городские торги 121 машино-место в многоуровневом паркинге на Изюмской улице. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Площадь мест от 14 до 19 квадратных метров, их стоимость определится в ходе онлайн-аукционов, которые пройдут с 14 по 29 января. В торгах могут принять участие все желающие.

Уточняется, что паркинг находится по адреса Изюмская улица, дом 63. Рядом есть автомойки, пункты техосмотра и шиномантажа, магазины запчастей и прочие.

Заявочные компании завершатся с 11 декабря по 25 января, для участия в торгах требуются регистрации на «Росэлторге» и электронная подпись.

Москва – город, развивающий предпринимательство.Москва регулярно выставляет на торги различное имущество, а витриной объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. Участвовать в торгах можно не выходя из дома - вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

