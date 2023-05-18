На Гребенщикова составили протокол за дискредитацию армии РФ

Протокол за дискредитации российской армии составлен на музыканта Бориса Гребенщикова, сообщили НСН в Тверском суде.

Рассматривать дело будет судья Орехова.

Основателю и лидеру группы «Аквариум» может грозить штраф в размере 50 тысяч рублей.

В январе член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что намерен попросить Следственный комитет РФ проверить высказывания Гребенщикова. По его словам, речь шла об одном из интервью музыканта, в котором он рассказал о направлении средств в помощь Украине, а также раскритиковал действия России на Украине.

Ранее Октябрьский суд Санкт-Петербурга на 70 тысяч рублей оштрафовал признанного в РФ иноагентом рэпера Oxxxymiron (Мирон Фёдоров) за призывы к сепаратизму из-за песни «Ойда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

