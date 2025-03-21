На «Госуслугах» запустили новые меры родительского контроля

Новые инструменты для родительского контроля внедрили на портале госуслуг. Об этом рассказали в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Как отметили в ведомстве, родители смогут блокировать нежелательные сайты и отслеживать местоположение детей.

«Новые возможности позволяют родителям установить ограничения по времени в сети, а также настроить безопасные зоны, такие как территория школы», - подчеркнули в управлении.

Родители получат уведомление, если ребенок покинет установленную зону. Для мгновенного обращения за помощью в экстренной ситуации действует кнопка SOS. Чтобы исключить из поиска в Сети нежелательный контент, на «Госуслугах» введены режимы фильтрации в поисковых системах.

Ранее на портале госуслуг заработал черновик заявления на поступление детей в первый класс, пишет RT.

