На «Госуслугах» запустили новые меры родительского контроля
Новые инструменты для родительского контроля внедрили на портале госуслуг. Об этом рассказали в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Как отметили в ведомстве, родители смогут блокировать нежелательные сайты и отслеживать местоположение детей.
«Новые возможности позволяют родителям установить ограничения по времени в сети, а также настроить безопасные зоны, такие как территория школы», - подчеркнули в управлении.
Родители получат уведомление, если ребенок покинет установленную зону. Для мгновенного обращения за помощью в экстренной ситуации действует кнопка SOS. Чтобы исключить из поиска в Сети нежелательный контент, на «Госуслугах» введены режимы фильтрации в поисковых системах.
Ранее на портале госуслуг заработал черновик заявления на поступление детей в первый класс, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru