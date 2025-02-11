На «Госуслугах» появилась функция анонимного сообщения автовладельцу

Функция, позволяющая направить анонимное сообщение владельцу автомобиля, появилась в мобильном приложении «Госуслуги».

Автовладельцу можно сообщить об открытом окне, включенных фарах, спущенном колесе, сработавшей сигнализации, эвакуации или ДТП, а также предупредить, что машина блокирует проезд.

Чтобы воспользоваться новой опцией, в приложении госуслуг следует в разделе «Транспорт Права» выбрать пункт «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Во время отправки сообщения необходимо указать номер машины. Собственник авто получит уведомление в личном кабинете.

Ранее стало известно, что на «Госуслугах» появится новый способ дополнительной защиты аккаунта — упрощенная биометрия, пишет Ura.ru.

