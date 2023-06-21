На «Госуслугах» началась подача заявлений в вузы

Заявление можно подать в пять любых вузов, в каждом из которых до пяти специальностей. Это позволит избежать личного посещения приёмных комиссий, а также очередей и бумажных документов.

Чтобы подать заявление на любые формы обучения, потребуется только подтверждённая учётная запись на «Госуслугах». В 2023 году к сервису уже подключены 1022 вуза.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

