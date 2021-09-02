На «Госуслугах» анонсированы новые функции

Жители России смогут воспользоваться новыми функциями на госуслугах, сообщает Ura.ru со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Возможности сайта по предоставлению услуг расширят с помощью региональных проектов. Уже утверждены стратегии цифровой трансформации.

Главными направлениями являются цифровизация госуслуг и переход субъектов на надежную и современную ИТ-инфраструктуру.

Среди региональных стратегий — более 4,6 тысячи проектов, касающихся улучшения и ускорения развития «цифры» в российских регионах. Больше всего направлений цифровизации у Пермского края — 18. Далее идут Чувашия (17) и Забайкальский край (16).

Ранее на портале «Госусгуги» запустили сервис по противодействию финансовому мошенничеству. По словам замглавы Минфина Михаила Котюкова, новый раздел позволит эффективнее коммуницировать с гражданами и вовремя предупреждать их.

