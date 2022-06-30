На городские торги выставлено 11 помещений под ведение бизнеса
Предприниматели смогут арендовать у города одиннадцать помещений площадью от 81,7 до 319,1 квадратного метра. Прием заявок завершится в период с 13 по 29 июля.
«Предприниматели могут арендовать одиннадцать объектов, пять из которых, расположены в центре, три – на юго-западе, по одному – на востоке, юго-востоке и в Зеленограде. Срок аренды варьируется от трех до десяти лет. Участие в аукционах могут принять все желающие», – сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, среди выставленных на торги помещений есть как свободного назначения, так и под конкретные цели, а также готовые бизнес-решения, оборудованные под пункты общественного питания.
Под столовые или буфеты предлагаются объекты площадью 118,7 и 89,9 квадратного метра в районах Якиманка и Тверской. Помещения сдаются сроком на 3 и 5 лет соответственно.
В центре Москвы также выставлены три лота под открытие медицинского центра или лаборатории, спортивной секции или тренажерного зала, а также под любые коммерческие цели. Объекты медицинского и спортивного назначения можно арендовать на пять лет, свободного – на десять.
В Зеленограде на Яблоневой аллее под офис предлагается оборудованное помещение площадью 262,6 квадратного метра, расположенное на первом этаже жилого дома. Сдается оно на 5 лет.
Три объекта выставлены в районах Академический, Теплый стан и Люблино. Их площадь составляет 106,1, 319,1 и 108,8 квадратного метра, а договор с победителями заключат на 5 лет.
В Южном Бутове и Измайлове сроком на пять лет можно арендовать два помещения площадью 81,7 и 316 квадратных метров соответственно. Они также расположены на первых этажах жилых домов и могут быть использованы под складские, бытовые, торговые, образовательные и спортивные цели, а также в них смогут разместиться административные офисы.
С января по май 2022 года в столице было реализовано более 120 объектов. Витрина лотов на Инвестиционном портале Москвы обновляется ежедневно. Ознакомиться с предложениями, изучить документацию, узнать о правилах проведения аукционов можно в разделе «Имущество от города».
Кроме того, предприниматели могут воспользоваться услугой по подбору городских помещений для бизнеса от ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ).
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