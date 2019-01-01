На главу «Автодора» завели уголовное дело

В отношении главы компании «Автодор» возбуждено уголовное дело. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка. Основанием для этого стали нарушения при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. В ходе проверки реализации проекта дороги был выявлен большой объём нарушений, отмечает RT. Подозреваемому грозит до десяти лет колонии.

Источник отмечает, что его имя пока не сообщается. До февраля правление «Автодора» возглавлял Сергей Кельбах, затем его сменил Вячеслав Петушенко.

Напомним, во вторник, 2 июля, стало известно, что сроки завершения строительства ЦКАД официально перенесли на 2020-2021 годы. Хотя изначально предполагалось, что проект будет сдан в 2018-м. Кроме того, стоимость Центральной кольцевой автодороги в Московской области выросла с 313,270 до 315,864 млрд рублей.

Ранее НСН писала, что компания «Российские автомобильные дороги» показала в прошлом году худший результат за десять лет своего существования. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.

Согласно этому отчёту, за 2018 год «Автодор» не смог выполнить 11 из 12 целевых показателей и индикаторов, которые определены в программе деятельности госкомпании. Не было построено и половины запланированных дорог. Кроме того, по итогам года «Автодор» ввёл в строй чуть более одной тысячи километров платных участков трасс из запланированных почти полутора тысяч.

