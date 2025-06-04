На гендиректора завода в Орле завели дело о неуплате налогов на 443 млн рублей

Генерального директора компании, занимающейся производством кабельной продукции в Орле, заподозрили в неуплате налогов на сумму свыше 440 млн рублей. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Орловской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Отмечается, что фигурант - глава общества с ограниченной ответственностью - создал схему искусственного документооборота, исказил налоговую и бухгалтерскую отчетности и перенес налоговые риски на две подконтрольные организации, которые существуют формально. Гендиректор уклонялся от налогов в 2020-2021 годах, «незаконно минимизировал подлежащий уплате в бюджет налог на добавленную стоимость и не уплатил налог на прибыль». Общая сумма задолженности оценивается в 443,3 млн рублей.

Имущество предприятия арестовано в рамках расследования.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, дело возбудили против гендиректора ООО «КЗ "Эксперт-Кабель"» Сергея Кутенева.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе директора управляющей организации признали виновным в уклонении от уплаты налоговой задолженности, по данным правоохранителей, фигурант скрыл более 33 млн рублей дохода. Мужчине назначили штраф 500 тысяч рублей с рассрочкой на 20 месяцев, пишет 360.ru.

