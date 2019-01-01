На форуме «Реки России» названы лауреаты окружного этапа конкурса «Туристический сувенир»

Награждение победителей окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» состоялось сегодня в рамках Национального туристского форума «Реки России», который проходит в Завидове Тверской области. Форум объединил представителей федеральных и региональных органов власти, сферы речного транспорта, промышленного комплекса, руководителей крупнейших отечественных туроператоров, экспертов отрасли.

По поручению президента РФ Владимира Путина участников форума приветствовала вице-премьер Ольга Голодец. В мероприятиях принимают участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.

В рамках деловой программы состоялся круглый стол «Сувенир для круизного туриста», участники которого, обсудили современные тенденции в сфере туристических сувениров, их продвижение в социальных сетях, развитие событийного туризма. Основатель Национальной премии в этой области Геннадий Шаталов выступил с инициативой создания карты туристических сувениров страны, а также ассоциации производителей сувениров.

В рамках круглого стола названы победители окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Награды вручены в разных ценовых категориях в 10 номинациях. Среди лауреатов есть и представители Тверской области. Так, в номинации «Сувенир региона» в категории «Эконом-класс» первое место занял проект «Тверские диковины: символы и бренды городов Тверской области», 3 место — проект «Тайна за семью печатями: рецепты Тверской кухни» кафедры социально-культурного сервиса Тверского государственного университета.

В номинации «Линейки туристических сувениров» победителем названа линейка памятных изделий «Государева дорога» кафедры социально-культурного сервиса ТвГУ и проект «Итальянский пейзаж» Тверской областной картинной галереи. Дипломом второй степени отмечен проект «Тверская графика» Галины Катрук. В высокой ценовой категории вторе место досталось панно «Афанасий Никитин» от «Торжокских золотошвей», это же предприятие получило второе место в номинации «Сувенир города» в категории «Эконом-класс» за магнит «Борисоглебский монастырь».

В номинации «Гастрономический сувенир» в средней ценовой категории лучшими признаны мармелад желейный формовой ООО «Мармеладная сказка» и линейка чайных сувениров из иван-чая «Копорыч». В номинации «Сувенир-игрушка» в высокой ценовой категории третье место присуждено новоторжской глиняной игрушке-свистульке «Зимородок» от предприятия «Народные художественные промыслы».

Отмечен и конкретный житель Тверской области. Приз в специальной номинации «Туристический сувенир для круизного туриста» получил Артём Колос за «Рыбку керамическую под глазурной росписью», сообщили НСН в пресс-службе правительства региона. Все лауреаты окружного этапа конкурса представят свои изделия в общенациональном финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», который пройдёт в октябре 2019 года в Саратове.

Национальный туристский форум «Реки России» проводится в Тверской области с 2013 года и признан одной из ключевых федеральных площадок для обсуждения вопросов развития водного туризма, речных туристских перевозок, встречи профессионалов туристской и транспортной индустрии.

