На Фестиваль молодежи в Сочи приехало более 300 народов мира

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), открывшийся на федеральной территории «Сириус» в Сочи, собрал 20 тысяч участников из более чем 180 стран.

Сердцем мероприятия стала Медальная площадь, которая на время получила название «Душа России». Здесь расположились кампусы крупных городов и регионов страны: Белгорода, Москвы, Нижнего Новгорода, ЯНАО и Казани.

На фестиваль в Сочи прибыли юные лидеры в сфере науки, образования, волонтерства, культуры, бизнеса, спорта и так далее. Президент России Владимир Путин указал на то, что наша страна является одним из лидеров в молодежной политике по всему миру.

Российский лидер отметил, что на фестивале собрались представители более 300 народов мира. Также президент отметил, что диалог между молодежью разных стран позволит обсудить мечты о том, каким должен быть справедливый мир.

