На этой неделе синоптики обещают жителям столицы первые заморозки

Первые заморозки могут быть зафиксированы в Москве и области в ночь на четверг. Как отмечает RT, об этом заявили в Гидрометцентре. Синоптики подчёркивают, что переменчивую погоду с колебаниями температуры в столичном регионе обеспечит быстрая смена воздушных масс: умеренно теплые начало и завершение недели, и кратковременную прохладу в середине. К выходным средняя суточная температура вернется к норме. Ночи станут менее прохладными, а в дневные часы воздух будет прогреваться до 19-24 градусов.

Раннее в беседе с НСН ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков сообщил, что по-летнему теплая погода в последнюю неделю августа сохранится.

«Температурный фон будет по-прежнему на 2-3 градуса превышать привычную норму. Преобладающая температура в ночные часы составит около 10 градусов, днем можно рассчитывать на 20-градусное тепло.

Исключение составят лишь два дня в середине недели – в среду и четверг. Это связано с тем, что в тыловой части ныряющего циклона температура немного понизится и усилится северный ветер.

