На дорогах Москвы пробки оцениваются в четыре балла

Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Каширском, Бесединском, Новосходненском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Рублевском, Минском, Можайском, Новорязанском, Косинском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, на улицах Ильинка, Тверская, Неглинная, Большая Лубянка, Покровка, Большая Полянка, Пятницкая и других.

Согласно данным сервиса, в 21:00 загруженность столичных дорог снизится до трех баллов.

