На D2 в Москве приостановили движение на участке Царицыно-Перерва
Движение на линии D2 Московских центральных диаметров приостановили в сторону Нахабино через участок Царицыно-Перерва. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.
Отмечается, что ограничения ввели по техническим причинам.
«Вместе с МЖД принимаем меры для скорейшего возобновления движения», - говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса.
В свою очередь, МЖД сообщила, что поезда МЦД-2 в направлении столицы и Подмосковья курсируют с увеличенным интервалом. Организация принимает меры для стабилизации движения.
Ранее прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров после длительной задержки в Москве электропоезда Химки — Ховрино из-за обрыва контактного провода, напоминает RT.
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