На D2 в Москве приостановили движение на участке Царицыно-Перерва

Движение на линии D2 Московских центральных диаметров приостановили в сторону Нахабино через участок Царицыно-Перерва. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

Отмечается, что ограничения ввели по техническим причинам.

«Вместе с МЖД принимаем меры для скорейшего возобновления движения», - говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса.

В свою очередь, МЖД сообщила, что поезда МЦД-2 в направлении столицы и Подмосковья курсируют с увеличенным интервалом. Организация принимает меры для стабилизации движения.

Ранее прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров после длительной задержки в Москве электропоезда Химки — Ховрино из-за обрыва контактного провода, напоминает RT.

