На Чукотке завершилось голосование по поправкам к Конституции РФ
В Чукотском автономном округе обработаны все протоколы по голосованию о внесении поправок в Конституцию РФ. Чукоткой из российских регионов завершила процесс голосования, отмечает «Интерфакс».
По данным Центризбиркома России, 80,30%участников голосования на Чукотке поддержали поправки в Основной закон страны, 18,60% высказались против.
Ранее сообщалось, что за поправки в России проголосовали 70,04% россиян, против - 28,93%. Такие новые данные сообщает ЦИК России по итогам обработки 2,68% протоколов.
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