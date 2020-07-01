На Чукотке завершилось голосование по поправкам к Конституции РФ

В Чукотском автономном округе обработаны все протоколы по голосованию о внесении поправок в Конституцию РФ. Чукоткой из российских регионов завершила процесс голосования, отмечает «Интерфакс».

По данным Центризбиркома России, 80,30%участников голосования на Чукотке поддержали поправки в Основной закон страны, 18,60% высказались против.

Ранее сообщалось, что за поправки в России проголосовали 70,04% россиян, против - 28,93%. Такие новые данные сообщает ЦИК России по итогам обработки 2,68% протоколов.

