Андрей Бочкарев: на будущей станции «Внуково» возводят основные конструкции
На строящемся участке Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена продолжается возведение основных конструкций будущей станции «Внуково». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, в рамках продления Калининско-Солнцевской линии метро от «Рассказовки» до аэропорта Внуково продолжается устройство основных конструкций станции «Внуково». Отмечается, что уже почти на треть выполнена разработка грунта котлована.
На второй станции нового участка - «Пыхтино» – разработка грунта выполнена в полном объеме, на 30% завершены работы по устройству основных конструкций, заканчивается вынос инженерных коммуникаций, рассказал глава Строительного комплекса.
«Таким образом, большая часть вспомогательных работ в зоне строительства завершена. Общую строительную готовность участка можно оценить на 18 процентов», – уточнил Андрей Бочкарёв.
В свою очередь, генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов добавил, что готовность основных конструкций 460-метрового метромоста на перегоне между будущими станциями «Пыхтино» и «Внуково» оценивается на 93 процента. Возведены все 23 опоры моста.
Напомним, что длина нового участка желтой ветки составит порядка 5 километров, здесь расположатся две станции – «Пыхтино» и «Внуково». Станция «Внуково» будет подземной, ее полностью интегрируют в инфраструктуру аэропорта.
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