На 97-м году жизни скончался известный географ Юрий Симонов
Заслуженный профессор МГУ, доктор географических наук Юрий Симонов умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского университета.
Как сообщает агентство, ректор главного вуза России выразил соболезнования близким именитого географа и поблагодарил за огромный научный клад, сделанный в стенах университета. По информации географического факультета МГУ, Симонов является автором 14 лекционных курсов, свыше 500 научных работ.
Отмечается, что прощание с умершим пройдет 19 августа в 1-ой Градской больнице. Причина смерти не сообщается.
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