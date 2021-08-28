На 73 году жизни умерла член СПЧ Мария Большакова
Мария Большакова, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава совета общероссийской общественной благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» умерла на 73 году после тяжелой болезни, говорится на сайте СПЧ.
«28 августа после тяжелой болезни ушла из жизни член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова. Совет выражает глубокие соболезнования родным и близким Марии Артемовны. Светлая память! О времени и месте прощания сообщим дополнительно», - отмечается в сообщении.
Ранее Мария Большакова в знак протеста против отказа рассматривать вопрос о недопустимости публикаций на официальном сайте отдельных мнений членов СПЧ покинула его заседание.
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