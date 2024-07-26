МВД: завершено расследование хищений во «Всероссийском обществе глухих»

Как отмечается, общая сумма ущерба из-за противоправных действий составила почти 300 миллионов рублей. Следствием, в частности, установлено, что хищением, присвоением и растратой средств «Всероссийского общества глухих» занимался бывший президент ВОГ Валерий Рухледев вместе с соучастниками.

Они, в том числе, заключали сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего обществу, на заведомо невыгодных условиях и по заниженной стоимости в целом ряде регионов страны.

Ранее в СК РФ заявили, что расследование в отношении блогера Блиновской завершено, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

