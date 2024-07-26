МВД: завершено расследование хищений во «Всероссийском обществе глухих»
О завершении расследования хищений, совершенных в особо крупном размере, во «Всероссийском обществе глухих», сообщили в МВД РФ, передает «Интерфакс».
Как отмечается, общая сумма ущерба из-за противоправных действий составила почти 300 миллионов рублей. Следствием, в частности, установлено, что хищением, присвоением и растратой средств «Всероссийского общества глухих» занимался бывший президент ВОГ Валерий Рухледев вместе с соучастниками.
Они, в том числе, заключали сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего обществу, на заведомо невыгодных условиях и по заниженной стоимости в целом ряде регионов страны.
Ранее в СК РФ заявили, что расследование в отношении блогера Блиновской завершено, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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