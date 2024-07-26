Приставы закрыли исполнительное производство в отношении Ивлеевой

Причиной возбуждения исполнительного производства стала неуплата налогов. Речь шла о сумме в 11 352 875 рублей, которая включала, в том числе, сборы и пени.

Также в СМИ появилась информация, что Ивлеевой закрыли выезд из России, а её автомобиль Lamborghini Urus арестовали. Позже стало известно, что блогер погасила задолженность.

Ранее в системе «БИР-Аналитик» появилась информация, что ФНС приостановила операции по банковским счетам Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюк'oZa, из-за налогового долга в размере 262,817 тысячи рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

