МВД: Украинские телефонные мошенники убеждают россиян совершать поджоги

По данным правоохранителей, злоумышленники начинают общение с жертвами, сообщая о якобы подозрительных переводах или попытках взять кредит от их имени, либо предлагают помочь силовикам остановить преступников. Похитив деньги, мошенники пытаются толкнуть на преступление людей, легко поддающихся влиянию.

«Незнакомцы сообщают о том, что деньги потерпевших пытаются похитить мошенники или же они уже похищены, но есть возможность их вернуть. Еще один вариант – предлагают отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании. Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких», — указали в МВД, добавив, что в итоге злоумышленники требуют совершить поджог на объектах военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

В МВД указали, что такая схема начала массово использоваться в течение последней недели. Это может говорить о том, что мошенники находятся на Украине и «выполняют одни и те же приказы». Большинство жертв аферистов – пожилые люди. Злоумышленники также используют тактику прямого обращения к россиянам с предложением совершить диверсию или теракт за деньги. В МВД напомнили, что подобные деяния — особо тяжкие преступления, за которые может грозить до 20 лет лишения свободы, пишет RT.

Правоохранители призвали граждан внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, в которых собеседник требует каких-либо противоправных действий, и обращаться в полицию.

