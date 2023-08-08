МВД: Украинские телефонные мошенники убеждают россиян совершать поджоги
МВД России сообщило о росте числа случаев использования телефонными мошенниками с Украины новой тактики вовлечения россиян в совершение диверсий и терактов. Об этом пишет «МВД Медиа».
По данным правоохранителей, злоумышленники начинают общение с жертвами, сообщая о якобы подозрительных переводах или попытках взять кредит от их имени, либо предлагают помочь силовикам остановить преступников. Похитив деньги, мошенники пытаются толкнуть на преступление людей, легко поддающихся влиянию.
«Незнакомцы сообщают о том, что деньги потерпевших пытаются похитить мошенники или же они уже похищены, но есть возможность их вернуть. Еще один вариант – предлагают отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании. Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких», — указали в МВД, добавив, что в итоге злоумышленники требуют совершить поджог на объектах военной, транспортной или банковской инфраструктуры.
В МВД указали, что такая схема начала массово использоваться в течение последней недели. Это может говорить о том, что мошенники находятся на Украине и «выполняют одни и те же приказы». Большинство жертв аферистов – пожилые люди. Злоумышленники также используют тактику прямого обращения к россиянам с предложением совершить диверсию или теракт за деньги. В МВД напомнили, что подобные деяния — особо тяжкие преступления, за которые может грозить до 20 лет лишения свободы, пишет RT.
Правоохранители призвали граждан внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, в которых собеседник требует каких-либо противоправных действий, и обращаться в полицию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сальдо заявил об уничтожении двух катеров ВСУ при попытке высадить десант
- На пляже в Нью-Йорке акула напала на женщину
- Польша перебросит на границу с Белоруссией еще тысячу военных
- Захарова высмеяла визит Нуланд в Нигер
- «Это радует!»: Пригожин ответил Нуланд на слова о «Вагнере» в Нигере
- Под Владимиром загорелось предприятие по производству акриловых ванн
- Глава Ульяновской области: Задержанного мэра Димитровграда уволят
- В Свердловской области пропала женщина с пятилетним ребенком
- СМИ: задержан помощник главы Ульяновской области Эдель
- Защита обжаловала приговор основателю Group-IB Сачкову по делу о госизмене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru