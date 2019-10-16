МВД: Самонадеянность - главная причина смертельных ДТП

Больше всего аварий со смертельным исходом случаются по вине излишне самоуверенных водителей, которые выезжают на встречную полосу для обгона и грубо нарушают правила дорожного движения. Как сообщает сайт KP.RU, об этом рассказал заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ Николай Гиляков.

При этом он отметил, что во время сдачи экзаменов по вождению, автомобилисты ведут себя очень осторожно и не допускают нарушений. Однако, как только получают заветные корочки, забывают обо всём и начинают лихачить.

По словам Гилякова, по частоте причин ДТП с участием начинающих водителей лидирует несоблюдение очередности проезда перекрестка – 26%, далее следуют неправильный выбор дистанции (14%), превышение скорости и выезд на встречку (11-12%). Однако по числу жертв при аварии лидирует выезд на полосу встречного движения.

