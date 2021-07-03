МВД России перенесло запуск базы по проверке прав водителей каршеринга и такси
Министерство внутренних дел России перенесло запуск онлайн-базы для агрегаторов такси и каршеринга, позволяющей в режиме реального времени проверять права водителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
«Предоставление возможности получения информации о наличии у водителей права управления транспортным средством агрегаторам такси, каршеринговым компаниям и иным организациям, допускающим граждан к управлению транспортных средств, планируется реализовать с помощью специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) не ранее 2022 года», — отметили в МВД.
Как подчеркнули в ведомстве, возможность проведения автоматизированных проверок будет направлена на профилактику правонарушений и недопущение к управлению автомобилями водителей без прав. Сейчас проверка водителей по номеру и дате выдачи водительского удостоверения доступна на официальном сайте ГИБДД.
Ранее сообщалось, что организации, допускающие водителей к управлению автомобилями, смогут получать данные о водительских удостоверениях с помощью функций витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг. Планировалось, что сервисы будут запущены в 2021 году.
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