МВД России перенесло запуск базы по проверке прав водителей каршеринга и такси

Министерство внутренних дел России перенесло запуск онлайн-базы для агрегаторов такси и каршеринга, позволяющей в режиме реального времени проверять права водителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«Предоставление возможности получения информации о наличии у водителей права управления транспортным средством агрегаторам такси, каршеринговым компаниям и иным организациям, допускающим граждан к управлению транспортных средств, планируется реализовать с помощью специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) не ранее 2022 года», — отметили в МВД.

Как подчеркнули в ведомстве, возможность проведения автоматизированных проверок будет направлена на профилактику правонарушений и недопущение к управлению автомобилями водителей без прав. Сейчас проверка водителей по номеру и дате выдачи водительского удостоверения доступна на официальном сайте ГИБДД.

Ранее сообщалось, что организации, допускающие водителей к управлению автомобилями, смогут получать данные о водительских удостоверениях с помощью функций витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг. Планировалось, что сервисы будут запущены в 2021 году.

