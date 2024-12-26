МВД РФ: В России живут 6,5 миллиона мигрантов

Около 6,5 миллиона мигрантов находятся единовременно на территории России, рассказали в пресс-службе МВД.

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Там отметили, что подобные цифры не меняются уже несколько лет, передает «Газета.Ru». Каждый год количество въезжающих в РФ и выезжающих с территории России иностранных граждан составляет около 11-12 миллионов человек.

В ведомстве не стали отвечать на вопрос про возможный дефицит трудовых мигрантов в России.

Ранее замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что более 40% из 200 тысяч детей мигрантов плохо знают русский, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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