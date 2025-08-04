МВД РФ объявило в розыск четырех экс-министров обороны Украины

Четыре бывших министра обороны Украины объявлены в розыск МВД России. Об этом сообщается на сайте министерства.

Правоохранители разыскивают Михаила Коваля, Валерия Гелетея, Степана Полторака и Андрея Загороднюка. Они возглавляли украинское военное ведомство в 2014-2020 годах.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - указано в карточках.

О каких уголовных статьях идет речь, не уточняется.

Ранее МВД объявило в розыск рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин, признан в РФ иноагентом), пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РозыскМинобороныУкраинаМВД

Горячие новости

Все новости

партнеры