МВД РФ объявило в розыск четырех экс-министров обороны Украины
4 августа 202509:22
Четыре бывших министра обороны Украины объявлены в розыск МВД России. Об этом сообщается на сайте министерства.
Правоохранители разыскивают Михаила Коваля, Валерия Гелетея, Степана Полторака и Андрея Загороднюка. Они возглавляли украинское военное ведомство в 2014-2020 годах.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - указано в карточках.
О каких уголовных статьях идет речь, не уточняется.
Ранее МВД объявило в розыск рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин, признан в РФ иноагентом), пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru