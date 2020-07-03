МВД просит арестовать замглавы Минобрнауки Лукашевич по делу о мошенничестве на 40 млн

Тверской суд Москвы получил ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей. Об этом информирует ТАСС. Кроме того, следователи просят арестовать по данному уголовному делу Михаила Попова - начальника управления Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Как уточняет «Интерфакс», события дела относятся к 2016 году, когда Лукашевич ещё не работала в министерстве, а была предпринимательницей, возглавляя коммерческую организацию. В то время Попов возглавлял департамент Минобрнауки. В рамках государственного заказа он выделили Лукашевич 40 миллионов рублей на разработку автоматической системы обработки научных данных. Не смотря на то, что работы не были выполнены, Попов подписал документы об их приёмке.

Позднее Попов был переведён на работу в Россотрудничество, где сейчас руководит управлением реализации проектов в сфере образования и науки, а Лукашевич в июле 2018 года ушла в Минобрнауки. В пресс-службе министерства заявили, что оказывают содействие сотрудникам правоохранительных органов в следственных действиях в отношении задержанной.

