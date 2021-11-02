МВД призвало не участвовать в несогласованных акциях 4-7 ноября

Министерство внутренних дел России призвало не принимать участия в несогласованных акциях 4-7 ноября, а также предупредило об уголовной ответственности, которая наступит в случае возникновения массовых беспорядков.

В пресс-центре МВД проинформировали о получении информации о подготовке в период с 4 по 7 ноября публичных акций в некоторых субъектах федерации, несмотря на их нелегитимность.

В МВД подчеркнули, что сотрудники полиции готовы и способны в полном объеме обеспечить правопорядок по всей России, а любая провокация в отношении силовиков будет своевременно пресечена и получит оценку с точки зрения права.

