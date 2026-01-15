МВД предупредило о торгующих цифровыми активами в Telegram-ботах мошенниках

Мошенники имитируют торговлю цифровыми активами через боты в мессенджере Telegram, используя поддельные документы. Об этом заявило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий российского МВД.

«Мошеннические Telegram-боты, имитирующие торговлю цифровыми активами, для убедительности часто "подтверждают" свою легальность лицензиями», - рассказали в ведомстве.

В МВД призвали обратить внимание на то что в документе не указана выдавшая лицензию организация, либо упоминается вид деятельности (например, криптовалютные операции) не из перечня лицензируемых.

Ранее МВД предупредило о фейковых сообщениях в мессенджерах о якобы доступных россиянам массовых новогодних выплатах, пишет «Свободная пресса».

