МВД предупредило о торгующих цифровыми активами в Telegram-ботах мошенниках
Мошенники имитируют торговлю цифровыми активами через боты в мессенджере Telegram, используя поддельные документы. Об этом заявило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий российского МВД.
«Мошеннические Telegram-боты, имитирующие торговлю цифровыми активами, для убедительности часто "подтверждают" свою легальность лицензиями», - рассказали в ведомстве.
В МВД призвали обратить внимание на то что в документе не указана выдавшая лицензию организация, либо упоминается вид деятельности (например, криптовалютные операции) не из перечня лицензируемых.
Ранее МВД предупредило о фейковых сообщениях в мессенджерах о якобы доступных россиянам массовых новогодних выплатах, пишет «Свободная пресса».
