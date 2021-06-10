МВД предложило сделать добровольным техосмотр легковых автомобилей
Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что МВД подготовило предложения о добровольном техосмотре для легковых машин, сообщает РИА Новости.
По его словам, в ведомстве намерены изменить федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения».
Черников отметил, что сознательные автовладельцы заинтересованы в исправности своего транспортного средства, поэтому должны сами проходить техосмотр. Поправки позволят делать это в удобное время и комфортных условиях.
Глава ГИБДД добавил, что данная инициатива не коснётся грузовиков, транспорта предприятий и автобусов, а также такси, техосмотр которых останется обязательным.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин продлил действующий порядок техосмотра в России, сообщает RT. Согласно постановлению, которое подписал глава кабмина, ввод электронных диагностических карт, фотофиксации и прочих процедур отложен до 1 октября 2021 года.
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