МВД предложило сделать добровольным техосмотр легковых автомобилей

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что МВД подготовило предложения о добровольном техосмотре для легковых машин, сообщает РИА Новости.

По его словам, в ведомстве намерены изменить федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения».

Черников отметил, что сознательные автовладельцы заинтересованы в исправности своего транспортного средства, поэтому должны сами проходить техосмотр. Поправки позволят делать это в удобное время и комфортных условиях.

Глава ГИБДД добавил, что данная инициатива не коснётся грузовиков, транспорта предприятий и автобусов, а также такси, техосмотр которых останется обязательным.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин продлил действующий порядок техосмотра в России, сообщает RT. Согласно постановлению, которое подписал глава кабмина, ввод электронных диагностических карт, фотофиксации и прочих процедур отложен до 1 октября 2021 года.

