МВД предложило повысить штрафы за превышение скорости в разы

Министерство внутренних дел России выступило с инициативой о повышении штрафа за превышение скорости от 20 до 40 километров в час в 6 раз – с нынешних 500 до 3 тысяч рублей, передает РИА Новости.

При этом ведомство предлагает также предлагает ужесточить наказание за повторное нарушение скоростного режима – нарушителю придется заплатить уже 5 тысяч рублей.

Штраф за превышение скорости на 40-60 километров планируют повысить в 4 раза – с 1000-1500 рублей до 4-6 тысяч рублей.

Повторение нарушение обойдется в 8 тысяч рублей и может привести к лишению водительских прав. Сейчас наказание составляет 2-2,5 тысячи рублей.

За превышение скорости на 60 километров час предлагается установить единый штрафной тариф – 5 тысяч рублей, либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Повторное нарушение приведет к штрафу в 10 тысяч рублей или лишению прав на один год.

Отметим, что сегодня вице-премьер Максим Акимов сообщил, что нештрафуемый порог превышения скорости в России будет снижен с 20 до 10 километров в час.

