МВД подготовило изменения правил замены просроченного паспорта
МВД России разработало законопроект, предусматривающий продление действия уже истекшего паспорта на тридцать дней с момента достижения гражданином возраста 20 и 45 лет, сообщает ТАСС.
Суть поправок в том, что сейчас при достижении возраста замены паспорта он перестает быть действительным и не все меняют его заранее. Соответственно, при достижении нужного возраста люди просто не могут получить целый ряд госуслуг и сталкиваются с ограничением своих прав, отмечает RT.
Потому предлагается продлить срок его действия на месяц и внести соответствующие изменения в текст правил о его использовании на последней странице документа.
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