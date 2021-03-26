МВД подготовило изменения правил замены просроченного паспорта

МВД России разработало законопроект, предусматривающий продление действия уже истекшего паспорта на тридцать дней с момента достижения гражданином возраста 20 и 45 лет, сообщает ТАСС.

Суть поправок в том, что сейчас при достижении возраста замены паспорта он перестает быть действительным и не все меняют его заранее. Соответственно, при достижении нужного возраста люди просто не могут получить целый ряд госуслуг и сталкиваются с ограничением своих прав, отмечает RT.

Потому предлагается продлить срок его действия на месяц и внести соответствующие изменения в текст правил о его использовании на последней странице документа.

