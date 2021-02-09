МВД опровергло информацию о хищении 3000 комплектов постельного белья в Сахарово



Сообщения о якобы хищении трех тысяч комплектов постельного белья для заключенных в административном изоляторе в Сахарове не соответствуют действительности, заявили в ГУ МВД.



Как сообщает ведомство, вся помощь от ОНК для задержанных передана.



Ранее член СПЧ Екатерина Винокурова сообщила, что комплекты постельного белья для 812 человек с Центре Сахарово были похищены. По ее словам, стоимость закупки комплектов составила почти миллион рублей.





