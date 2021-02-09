МВД опровергло информацию о хищении 3000 комплектов постельного белья в Сахарово
9 февраля 202109:41
Сообщения о якобы хищении трех тысяч комплектов постельного белья для заключенных в административном изоляторе в Сахарове не соответствуют действительности, заявили в ГУ МВД.
Как сообщает ведомство, вся помощь от ОНК для задержанных передана.
Ранее член СПЧ Екатерина Винокурова сообщила, что комплекты постельного белья для 812 человек с Центре Сахарово были похищены. По ее словам, стоимость закупки комплектов составила почти миллион рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru