МВД объявило в розыск редактора портала «Жуквести» Аэлиту Знаменскую
Редактор новостного интернет-издания «Жуквести» Аэлита Знаменская объявлена в розыск, следует из базы данных МВД России.
Розыск осуществляется на территории Московской области. Основанием для него служит подозрение в совершении преступления по статье Уголовного кодекса.
В материалах указано, что Знаменская также известна под именем Эла. Она занимает должность выпускающего редактора и специализируется на журналистских расследованиях, в том числе по темам происшествий и жилищно-коммунального хозяйства.
Последняя публикация Знаменской была размещена на портале «Жуквести» 3 октября, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru