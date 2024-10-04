МВД объявило в розыск редактора портала «Жуквести» Аэлиту Знаменскую

Редактор новостного интернет-издания «Жуквести» Аэлита Знаменская объявлена в розыск, следует из базы данных МВД России.

Розыск осуществляется на территории Московской области. Основанием для него служит подозрение в совершении преступления по статье Уголовного кодекса.

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В материалах указано, что Знаменская также известна под именем Эла. Она занимает должность выпускающего редактора и специализируется на журналистских расследованиях, в том числе по темам происшествий и жилищно-коммунального хозяйства.

Последняя публикация Знаменской была размещена на портале «Жуквести» 3 октября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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