МВД объявило в розыск экс-командующего ВСУ Забродского

Бывшего командующего украинскими десантно-штурмовыми войсками Михаила Забродского объявили в розыск, следует из данных базы МВД России.

«Разыскивается по статье УК», — указано в карточке розыска, при этом статья не уточняется.

Забродский руководил высокомобильными десантными войсками ВСУ в 2015-2017 годах и командовал украинскими десантно-штурмовыми войсками в 2017-2019-м. По данным Следственного комитета РФ, в июне 2022-го против военнослужащего возбудили уголовное дело по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны». Правоохранители отмечали, что Забродский и другие командующие ВСУ отдавали и исполняли приказы об обстрелах из тяжелых видов вооружения гражданской инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках.

Ранее МВД объявило в розыск бывшего представителя теробороны ВСУ Сару Эштон-Чирилло (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), напоминает «Свободная пресса».

