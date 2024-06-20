МВД объявило в розыск экс-командующего ВСУ Забродского
Бывшего командующего украинскими десантно-штурмовыми войсками Михаила Забродского объявили в розыск, следует из данных базы МВД России.
«Разыскивается по статье УК», — указано в карточке розыска, при этом статья не уточняется.
Забродский руководил высокомобильными десантными войсками ВСУ в 2015-2017 годах и командовал украинскими десантно-штурмовыми войсками в 2017-2019-м. По данным Следственного комитета РФ, в июне 2022-го против военнослужащего возбудили уголовное дело по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны». Правоохранители отмечали, что Забродский и другие командующие ВСУ отдавали и исполняли приказы об обстрелах из тяжелых видов вооружения гражданской инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках.
Ранее МВД объявило в розыск бывшего представителя теробороны ВСУ Сару Эштон-Чирилло (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru