МВД: Несовершеннолетние участвовали в незаконных акциях в России осознанно

Несовершеннолетние, которые участвовавшие в незаконных акциях в России, шли на них осознанно. Как пишет ТАСС, об этом заявил замначальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка Леонид Веденов.

«Осознанно ли молодежь шла? В массе своей они шли осознанно. В таком возрасте они имеют свой взгляд и на экономику, и на политику», - подчеркнул Веденов.

По его словам, молодые люди подвержены влиянию имиджевых лидеров, чем и пользуются «заокеанские манипуляторы».

«Кого-то поучаствовать в таком событии подстегнуло любопытство, стремление заработать "лайки", создать "хайп" на теме, кого-то спровоцировали множественные призывы, которые распространялись в любимых сетях TikTok и не только в них», - полагает Веденов.

Напомним, несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.