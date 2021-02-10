МВД: Несовершеннолетние участвовали в незаконных акциях в России осознанно
Несовершеннолетние, которые участвовавшие в незаконных акциях в России, шли на них осознанно. Как пишет ТАСС, об этом заявил замначальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка Леонид Веденов.
«Осознанно ли молодежь шла? В массе своей они шли осознанно. В таком возрасте они имеют свой взгляд и на экономику, и на политику», - подчеркнул Веденов.
По его словам, молодые люди подвержены влиянию имиджевых лидеров, чем и пользуются «заокеанские манипуляторы».
«Кого-то поучаствовать в таком событии подстегнуло любопытство, стремление заработать "лайки", создать "хайп" на теме, кого-то спровоцировали множественные призывы, которые распространялись в любимых сетях TikTok и не только в них», - полагает Веденов.
Напомним, несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.
А накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что виновные в нарушении закона при проведении очередных несогласованных акций будут привлечены к ответственности. Так в ходе брифинга он прокомментировал планы оппозиции провести 14 февраля акции протеста путем выхода с фонариками во дворы домов.
В то же время Песков затруднился ответить, будет ли это расцениваться как призыв к несанкционированным акциям.
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