МВД не подтвердило обыски у главы одного из департаментов

Министерство внутренних дел не подтвердило сообщения о следственных действиях в отношении начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД Виталия Сидоренко. Как заявила ТАСС официальный представитель ведомства Ирина Волк, таки утверждения относительно генерал-майора внутренней службы не соответствуют действительности.

Ранее некоторые Telegram-каналы рассказали об обысках, которые якобы идут по месту работу и жительства главы департамента Сидоренко.

Одновременно Волк подтвердила, что МВД организовало проверку по фактам нарушения государственного контракта о страхованию жизни правоохранителей. Возбуждено уголовное дел по статье «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации».

В обстоятельствах разбирается служба собственной безопасности МВД. Как уточняет РЕН ТВ, речь идёт о государственном контракте на 13 миллиардов рублей.

