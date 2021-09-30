МВД изменит правила вывоза детей за границу
Министерство внутренних дел России намерено изменить правила вывоза детей за границу, сообщает «РЕН ТВ».
Изменения коснутся тех случаев, когда один из родителей выступает против поездок ребенка с другим родителем. При этом данный родитель сможет ездить с этим ребенком. Все спорные моменты родители смогут решить в суде.
Что касается иностранцев, то выехать с ребенком такой родитель уже не сможет. Это связано с тем, что часто родители-иностранцы вывозят детей за границу, несмотря на запрет со стороны другого родителя, являющегося гражданином России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+22 430 / сут.
Умерли
206 тыс.+857 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 456 / сут.
- Выплаты к школе в 20 тысяч рублей могут стать ежегодными
- Украина считает «наглостью» со стороны Венгрии контракт по газу с Россией
- МВД изменит правила вывоза детей за границу
- Юрист: банковские вкладчики могут лишиться льгот
- Российские субмарины для Индии оснастят приборными комплексами
- Отца Бритни Спирс отстранили от опеки над певицей по решению суда
- Названа причина роста цен на помидоры и огурцы в России
- Эксперт не исключил «газовую провокацию» Киева
- Всероссийские проверочные работы заменят контрольные в школах
- Несколько сел Бурятии остались без еды и лекарств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru