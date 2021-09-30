МВД изменит правила вывоза детей за границу

Министерство внутренних дел России намерено изменить правила вывоза детей за границу, сообщает «РЕН ТВ».

Изменения коснутся тех случаев, когда один из родителей выступает против поездок ребенка с другим родителем. При этом данный родитель сможет ездить с этим ребенком. Все спорные моменты родители смогут решить в суде.

Что касается иностранцев, то выехать с ребенком такой родитель уже не сможет. Это связано с тем, что часто родители-иностранцы вывозят детей за границу, несмотря на запрет со стороны другого родителя, являющегося гражданином России.

