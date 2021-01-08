МВД будет аннулировать карты не прошедших техосмотр автомобилей
МВД РФ с 1 марта 2021 года получит право аннулировать диагностические карты технического осмотра транспортных средств, если будет установлено, что на самом деле процедура не проводилась, сообщает РИА ФАН.
В новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств" говорится, что орган госконтроля за организацией и проведением техосмотра может аннулировать диагностическую карту транспортного средства, «в отношении которого не проводился технический осмотр в установленном порядке».
Диагностическая карта также будет аннулирована, если при проведении техосмотра «выявлено несоответствие транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств».
Информация об аннулировании диагностической карты будет вноситься в единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИС ТО), а оператор, который выдаст диагностическую карту без реального техосмотра, будет нести ответственность по статье КоАП РФ.
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