МВД будет аннулировать карты не прошедших техосмотр автомобилей

МВД РФ с 1 марта 2021 года получит право аннулировать диагностические карты технического осмотра транспортных средств, если будет установлено, что на самом деле процедура не проводилась, сообщает РИА ФАН.

В новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств" говорится, что орган госконтроля за организацией и проведением техосмотра может аннулировать диагностическую карту транспортного средства, «в отношении которого не проводился технический осмотр в установленном порядке».

Диагностическая карта также будет аннулирована, если при проведении техосмотра «выявлено несоответствие транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств».

Информация об аннулировании диагностической карты будет вноситься в единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИС ТО), а оператор, который выдаст диагностическую карту без реального техосмотра, будет нести ответственность по статье КоАП РФ.

