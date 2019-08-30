Музыкальный фестиваль «PROлето» стартует 31 августа на проспекте Сахарова

На проспекте Академика Сахарова в предстоящую субботу, 31 августа, пройдет музыкальный фестиваль «PRO лето». Его хедлайнером станет американский певец Джейсон Деруло. На официальном сайте мэра Москвы отмечается, что также на площадке выступят известные звезды российской эстрады. Начало мероприятия в 14:00. Концерт завершится в восемь вечера. Вход на мероприятие – свободный. Фестиваль проводится по инициативе Российского Союза Молодежи.

Кроме того, в последний день лета, перед аркой главного входа на ВДНХ пройдет финальный концерт фестиваля. Его участников на портале «Активный гражданин» выбирали сами москвичи.

Также в предстоящие выходные – 31 августа и 1 сентября, в «Музеоне» пройдет фестиваль «Яркие люди». Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, масштабная творческая лаборатория под открытым уже в седьмой раз соберет под открытым небом новаторов в сфере искусства.

Гостей фестиваля ждут театральные эксперименты, футуристические арт-объекты и отличная музыка. В частности, на набережной парка в зоне Performing art выступят ведущие уличные театры, а артисты «Мастерской Брусникина» покажут поэтический перформанс на стихи Дмитрия Пригова. Кроме того, в «Музеоне» соберутся московские дизайнеры, художники, хореографы и режиссеры.



