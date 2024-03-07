Мужчины обогнали женщин по часам просмотра фильмов и сериалов

«Кинопоиск» проанализировал жанровые предпочтения пользователей с учетом числа зрителей и общего количество часов, потраченных на просмотр фильмов, сериалов и шоу определенного жанра. На основе этих данных получилось составить рейтинг любимых жанров, определить жанровые предпочтения женщин и мужчин, выявить самые популярные драмы, мультфильмы, комедии и другие киножанры.

Как отмечается, мужчины в целом стали лидерами по часам смотрения — по этому показателю они обогнали женщин во всех жанрах, кроме семейного, мелодрамы и мюзикла.

У мужской и женской аудитории различаются не только жанровые предпочтения, но и оценивание просмотренных фильмов и сериалов. Мужчины ставят оценки значительно чаще, чем женщины, в том числе проектам с преимущественно женской аудиторией. Зато оценки зрительниц в среднем несколько выше.

Ранее россияне рассказали свое отношение к отечественному кинематографу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

