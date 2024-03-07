Мужчины обогнали женщин по часам просмотра фильмов и сериалов

Женская аудитория в России предпочитает детективы и мелодрамы, в то время как мужская — вестерны и боевики, сообщил «Кинопоиск».

Согласно исследованию аудитории видеосервиса, в этом году россиянки больше всего времени провели над просмотром сериалов «Постучись в мою дверь» и «Сверхъестественное», а мужская аудитория больше всего смотрела фильмы Гая Ричи и мультсериал «Рик и Морти».

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«Кинопоиск» проанализировал жанровые предпочтения пользователей с учетом числа зрителей и общего количество часов, потраченных на просмотр фильмов, сериалов и шоу определенного жанра. На основе этих данных получилось составить рейтинг любимых жанров, определить жанровые предпочтения женщин и мужчин, выявить самые популярные драмы, мультфильмы, комедии и другие киножанры.

Как отмечается, мужчины в целом стали лидерами по часам смотрения — по этому показателю они обогнали женщин во всех жанрах, кроме семейного, мелодрамы и мюзикла.

У мужской и женской аудитории различаются не только жанровые предпочтения, но и оценивание просмотренных фильмов и сериалов. Мужчины ставят оценки значительно чаще, чем женщины, в том числе проектам с преимущественно женской аудиторией. Зато оценки зрительниц в среднем несколько выше.

Ранее россияне рассказали свое отношение к отечественному кинематографу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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