Мужчину лишили гражданства РФ за конфликт в Липецке
Уроженца одной из стран Центральной Азии лишили российского гражданства за произошедший в Липецке конфликт на межнациональной почве. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Как отметили в ведомстве, мужчина приобрел гражданство РФ в марте прошлого года как родитель ребенка-гражданина России. В сентябре уроженец Центральной Азии оказался одним из инициаторов конфликта с местными жителями в Липецке. Мужчина оскорблял россиян, высказывался о превосходстве ислама над другими религиями и угрожал ножом.
Правоохранители задержали фигуранта и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство с нецензурной бранью и оскорбительным приставанием к гражданам. Мужчине назначили административный арест на семь суток, также его лишили гражданства РФ и депортировали на родину. Иностранцу закрыли въезд в Россию на 50 лет.
Ранее стендап-комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили гражданства России, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru