Мужчин из Ростова-на-Дону признали самыми щедрыми в России
Российские мужчины за первые две недели декабря уходящего года приобрели на 42% больше женских украшений, чем в аналогичный период 2022 года, сообщает Газета.Ru.
Издание ссылается на данные аналитического центра SOKOLOV, согласно которым средний чек составил 7 204 рубля. Самыми щедрыми оказались мужчины в Ростове-на-Дону, где зафиксирован самый высокий средний чек в сети - 9 673 рубля.
В ТОП также попали москвичи (8 826 рублей), ярославцы (8 703 рубля) и мужчины из Санкт-Петербурга (8 420 рублей). Чаще всего перед новым годом они покупали своим дамам кольца, серьги и цепи.
Ранее Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос и выяснил, что в 2023 году россияне намерены потратить на новогодние подарки в среднем 21,8 тысячи рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru