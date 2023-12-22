Мужчин из Ростова-на-Дону признали самыми щедрыми в России

Издание ссылается на данные аналитического центра SOKOLOV, согласно которым средний чек составил 7 204 рубля. Самыми щедрыми оказались мужчины в Ростове-на-Дону, где зафиксирован самый высокий средний чек в сети - 9 673 рубля.

В ТОП также попали москвичи (8 826 рублей), ярославцы (8 703 рубля) и мужчины из Санкт-Петербурга (8 420 рублей). Чаще всего перед новым годом они покупали своим дамам кольца, серьги и цепи.

Ранее Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос и выяснил, что в 2023 году россияне намерены потратить на новогодние подарки в среднем 21,8 тысячи рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».