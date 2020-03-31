Муж Дианы Гурцкой стал замминистра науки и высшего образования
Петр Кучеренко, муж Дианы Гурцкой назначен на пост заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации. Как стало известно НСН, соответствующий указ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным (имеется в распоряжении редакции).
Напомним, с апреля 2014 года Петр Кучеренко руководил аппаратом Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. В период с 2012 по 2014 являлся руководителем аппарата Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества.
А до работы в аппарате СФ был доцентом кафедры конституционного и муниципального права Российского университета дружбы народов.
Петр Кучеренко родился 3 мая 1977. Окончил Российский университет дружбы народов, аспирантуру Российского университета дружбы народов. Действительный государственный советник РФ 3 класса. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В январе 2018 года НСН писала, что заслуженная артистка России, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая стала доверенный лицом Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Об этом стало известно накануне после публикации списка зарегистрированных доверенных лиц действующего главы государства.
В эфире НСН Гурцкая призналась, что её миссия в качестве доверенного лица президента состоят в том, чтобы помочь людям с инвалидностью, рассказать им о правах и возможностях, которые сегодня предоставляет государство.
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