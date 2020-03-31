Муж Дианы Гурцкой стал замминистра науки и высшего образования

Петр Кучеренко, муж Дианы Гурцкой назначен на пост заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации. Как стало известно НСН, соответствующий указ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным (имеется в распоряжении редакции).

Напомним, с апреля 2014 года Петр Кучеренко руководил аппаратом Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. В период с 2012 по 2014 являлся руководителем аппарата Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества.

А до работы в аппарате СФ был доцентом кафедры конституционного и муниципального права Российского университета дружбы народов.

Петр Кучеренко родился 3 мая 1977. Окончил Российский университет дружбы народов, аспирантуру Российского университета дружбы народов. Действительный государственный советник РФ 3 класса. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.