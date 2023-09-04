Музей в Петергофе объяснил недопуск девушки-инвалида на второй этаж
Пресс-служба музея-заповедника «Петергоф» рассказала, почему сотрудники не пустили девушку в инвалидной коляске на второй этаж Большого петергофского дворца.
Накануне в соцсетях появилось видео, где девушка с инвалидностью заявила, что сотрудники не пустили ее на второй этаж дворца из-за боязни, что инвалидная коляска может поцарапать лестницу.
В пресс-службе музея-заповедника недопуск девушки связали с отсутствием оборудования для подъема на второй этаж людей в инвалидных колясках. Там пообещали, что проблема с доступностью решится в ближайшее время.
«Мы постоянно работаем над улучшением доступной среды маломобильных групп посетителей, а именно над внедрением специальных технических средств и привлечением квалифицированного персонала», - цитирует «Газета.Ru» пресс-службу музея-заповедника
Ранее в травмпункте городской больница Каменска-Уральского Свердловской области мужчине со сломанными ступнями отказались выдать инвалидную коляску. Ему пришлось ползти до кабинета врача, сообщает «Радиоточка НСН».
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