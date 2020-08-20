Музаев назначен руководителем Рособрнадзора
20 августа 202015:28
Правительство назначило Анзора Музаева на должность руководителя Рособрнадзора. Об этом сообщается в четверг, 20 августа, на сайте федеральной службы.
Бывший замглавы Рособрназора Музаев с февраля 2020 года работал в статусе временно исполняющего обязанности руководителя. Эту должность он занял после ухода Сергея Кравцова, которого, в свою очередь, тогда назначили министром просвещения РФ.
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20 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru