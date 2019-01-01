Мутко поручил завершить аварийные работы в Иркутской области за 10 дней

Вице-премьер Виталий Мутко поручил МЧС России завершить аварийно-восстановительные работы в регионе до 19 июля, сообщает ТАСС.

Региональным властям поручено завершить составление списков пострадавших (срок - до 10 июля), очистку и дезинфекцию территории населенных пунктов - до 15 июля 2019 года.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня, когда на регион обрушились сильные дожди. В пик паводка максимальный уровень реки Ия в городе Тулун поднимался до отметки 14 метров (при критической отметке 700 см), реки Ока в селе Ухтуй — на 10 метров, реки Уда в Нижнеудинске — на 2,5−3 метра, реки Белая в посёлке Мишелёвка — на 2,5 метра.

