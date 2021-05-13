Мусульмане 13 мая отпразднуют Ураза-байрам

В российских мечетях утром в четверг 13 мая мусульмане совершат праздничные намазы по случаю праздника Ураза-байрама в честь завершения священного месяца Рамадан. Об этом сообщает «Интерфакс».

Агентство отмечает, что из-за пандемии COVID-19 второй год подряд традиционное празднование изменено. Ограничительные меры запрещают проводить молитвы совместно с прихожанами, поэтому за ходом намаза мусульмане будут следить через трансляцию.

Ураза-байрам проходит в течение трех дней после поста, который принято соблюдать в Рамадан. В исламе это второй по значимости праздник после Курбан-байрама, или Дня жертвоприношения.

Ранее зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов заявил, что во время праздников все требования Роспотребнадзора в мечетях будут соблюдаться.

