Мусорный полигон в Коломне закроют в этом году

В конце года у нас в Коломне будет закрыт полигон «Воловичи», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Полигон закроют после того, как рядом с населенным пунктом Мячково построят современный комплекс по переработке мусора.