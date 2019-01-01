Мусорный полигон в Коломне закроют в этом году
25 июля20:40
В конце года у нас в Коломне будет закрыт полигон «Воловичи», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
Полигон закроют после того, как рядом с населенным пунктом Мячково построят современный комплекс по переработке мусора.
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Анатолий Воробьев
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