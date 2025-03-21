Мусаевой продлили арест по делу о нападении на сотрудника ФСИН

Шалинский городской суд Чечни продлил арест Заремы Мусаевой — супруги бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева — еще на шесть месяцев в рамках нового уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Александра Савина.

По его словам, продление меры пресечения произошло по ходатайству государственного обвинителя и стало возможным на максимально допустимый срок для преступления средней тяжести. Суд согласился с доводами прокуратуры, сославшись на то, что Мусаева якобы совершила новое правонарушение во время отбывания наказания, отрицательно характеризуется в колонии и состоит на учете как лицо, «склонное к нападению на представителей администрации и правоохранительных органов».

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Как уточнил защитник, дело возбуждено по статье о дезорганизации работы учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Следствие считает, что Мусаева напала на сотрудника ФСИН при возвращении из больницы — по версии обвинения, она сорвала с него погон и ударила по шее. При этом, по данным защиты, в результате инцидента вреда здоровью нанесено не было.

Адвокат также подчеркнул, что его подзащитная страдает рядом хронических заболеваний, включая инсулинозависимый диабет и гипертонию, а также передвигается с помощью костылей. Он заявил, что состояние здоровья Мусаевой в заключении продолжает ухудшаться. Срок наказания по первому приговору, по словам Савина, истек бы 23 марта. Однако новое обвинение не позволит ей выйти на свободу в указанный срок, передает «Радиоточка НСН».

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