Мусаевой продлили арест по делу о нападении на сотрудника ФСИН

Шалинский городской суд Чечни продлил арест Заремы Мусаевой — супруги бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева — еще на шесть месяцев в рамках нового уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Александра Савина.

По его словам, продление меры пресечения произошло по ходатайству государственного обвинителя и стало возможным на максимально допустимый срок для преступления средней тяжести. Суд согласился с доводами прокуратуры, сославшись на то, что Мусаева якобы совершила новое правонарушение во время отбывания наказания, отрицательно характеризуется в колонии и состоит на учете как лицо, «склонное к нападению на представителей администрации и правоохранительных органов».